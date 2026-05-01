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Fête foraine Fêtes de la Bague Semur-en-Auxois

Fête foraine Fêtes de la Bague Semur-en-Auxois vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Esplanade de la Bague

Ville : 21140 Semur-en-Auxois

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Semur-en-Auxois

Fête foraine Fêtes de la Bague

Esplanade de la Bague Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-05-29

Pas de Fêtes de la Bague sans la venue des forains et de leurs manèges ! Chaque année, la magie opère et la fête foraine est le théâtre d’une abondance d’amusements des pinces aux manèges à sensations en passant par des autos-tamponneuses ou la chenille, il y a de quoi trouver son bonheur…   .

Esplanade de la Bague Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 01 11 

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English : Fête foraine Fêtes de la Bague

L’événement Fête foraine Fêtes de la Bague Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-08 par OT des Terres d’Auxois

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