Fête foraine Fêtes de la Bague Semur-en-Auxois
Fête foraine Fêtes de la Bague Semur-en-Auxois vendredi 29 mai 2026.
Semur-en-Auxois
Fête foraine Fêtes de la Bague
Esplanade de la Bague Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-29
Pas de Fêtes de la Bague sans la venue des forains et de leurs manèges ! Chaque année, la magie opère et la fête foraine est le théâtre d’une abondance d’amusements des pinces aux manèges à sensations en passant par des autos-tamponneuses ou la chenille, il y a de quoi trouver son bonheur… .
Esplanade de la Bague Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 01 11
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English : Fête foraine Fêtes de la Bague
L’événement Fête foraine Fêtes de la Bague Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-08 par OT des Terres d’Auxois
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