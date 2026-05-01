Course à la Timbale Fêtes de la Bague Semur-en-Auxois
Course à la Timbale Fêtes de la Bague Semur-en-Auxois samedi 30 mai 2026.
Semur-en-Auxois
Course à la Timbale Fêtes de la Bague
Cours Charles de Gaulle Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La Course à la Timbale se court au trot attelé sur le Cours Charles de Gaulle, et fait partie intégrante de l’histoire de Semur-en-Auxois ; elle date de 1841. Les chevaux de Trait se sont engagés dans le spectacle et si le roi des courses est le cheval de selle, la ferveur du public se tourne invariablement vers le cheval de Trait qui dégage toute sa puissance.
14h30 Course à la Timbale, Chevaux de trait, suivie de la Course à la Timbale, Trot attelé
Fête foraine .
Cours Charles de Gaulle Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 01 11
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English : Course à la Timbale Fêtes de la Bague
L’événement Course à la Timbale Fêtes de la Bague Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-06 par OT des Terres d’Auxois
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