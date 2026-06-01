Ciné-rencontre Inspi’Ré, nager, se surpasser ! Rue des trois frères Nadeau Surgères jeudi 25 juin 2026.

Surgères

Ciné-rencontre Inspi’Ré, nager, se surpasser !

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Séance caritative du film Inspi’Ré, nager, se surpasser de Boris et Lucca, en présence d’une partie de l’équipe qui a réalisé l’exploit. Débat et échanges après le film.

Tarif unique 6 € (reversé intégralement à l’association)

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Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 cinema.surgeres@wanadoo.fr

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English :

Charity screening of the film %AB Inspi?R%E9, Swim, Push Yourself %BB by Boris and Lucca, attended by some of the team behind this remarkable feat. Discussion and Q&A following the film.

Single admission price: 6 ? (proceeds go entirely to the association)

L’événement Ciné-rencontre Inspi’Ré, nager, se surpasser ! Surgères a été mis à jour le 2026-06-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin