Ciné-rencontre Inspi’Ré, nager, se surpasser ! Rue des trois frères Nadeau Surgères
Ciné-rencontre Inspi’Ré, nager, se surpasser ! Rue des trois frères Nadeau Surgères jeudi 25 juin 2026.
Surgères
Ciné-rencontre Inspi’Ré, nager, se surpasser !
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Séance caritative du film Inspi’Ré, nager, se surpasser de Boris et Lucca, en présence d’une partie de l’équipe qui a réalisé l’exploit. Débat et échanges après le film.
Tarif unique 6 € (reversé intégralement à l’association)
.
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 cinema.surgeres@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Charity screening of the film %AB Inspi?R%E9, Swim, Push Yourself %BB by Boris and Lucca, attended by some of the team behind this remarkable feat. Discussion and Q&A following the film.
Single admission price: 6 ? (proceeds go entirely to the association)
L’événement Ciné-rencontre Inspi’Ré, nager, se surpasser ! Surgères a été mis à jour le 2026-06-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
À voir aussi à Surgères (Charente-Maritime)
- L’expo du Comptoir Rosalba MESSEMANNE Espace d’exposition du Comptoir Local Surgères 26 juin 2026
- Les vendredis musicaux Quentin Imola Le Café Français Surgères 26 juin 2026
- Déambulation poétique Médiathèque de Surgères Surgères 27 juin 2026
- Open Surgères Sous l’O Journée Subaquatique pour tous Rue du Stade Surgères 28 juin 2026
- Pool Party Surgères 3 juillet 2026