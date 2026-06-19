Surgères

Pool Party

15 rue du Stade Surgères Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

A partir de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 21:30:00

Date(s) :

2026-07-03

La piscine de Surgères vous accueille pour une soirée Pool Party le vendredi 3 juillet 2026, de 19h00 à 21h30!

Enfilez votre maillot et venez nager en musique !

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15 rue du Stade Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 03 96 piscines@aunis-sud.fr

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English :

The Surgères pool invites you to a Pool Party on Friday, July 3, 2026, from 7:00 p.m. to 9:30 p.m.!

Put on your swimsuit and come swim to the music!

L’événement Pool Party Surgères a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin