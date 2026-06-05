Surgères

Vide association

32 rue du Faubourg Saint Gilles Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19

En Avant Première présente son vide association avant travaux vente de vaisselle, luminaires et petit mobilier.

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32 rue du Faubourg Saint Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91

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English :

En Avant Première presents its pre-renovation association sale: crockery, lighting and small furniture.

L’événement Vide association Surgères a été mis à jour le 2026-06-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin