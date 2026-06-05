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Vide association Surgères

Vide association Surgères vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 32 rue du Faubourg Saint Gilles

Ville : 17700 Surgères

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Surgères

Vide association

32 rue du Faubourg Saint Gilles Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-19

En Avant Première présente son vide association avant travaux vente de vaisselle, luminaires et petit mobilier.
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32 rue du Faubourg Saint Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 

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English :

En Avant Première presents its pre-renovation association sale: crockery, lighting and small furniture.

L’événement Vide association Surgères a été mis à jour le 2026-06-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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