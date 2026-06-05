Vide association Surgères
Vide association Surgères vendredi 19 juin 2026.
Surgères
Vide association
32 rue du Faubourg Saint Gilles Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-19
En Avant Première présente son vide association avant travaux vente de vaisselle, luminaires et petit mobilier.
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32 rue du Faubourg Saint Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91
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English :
En Avant Première presents its pre-renovation association sale: crockery, lighting and small furniture.
L’événement Vide association Surgères a été mis à jour le 2026-06-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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