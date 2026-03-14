Défilé de mode Halle du marché Surgères

Surgères

Défilé de mode

Halle du marché 89 rue Audry de Puyravault Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’UACIS organise sont fameux défilé de mode.

Sous les halles métallique en présence des Miss et Mister Égérie.

Vous pourrez admirer les collections de plusieurs commerçants et artisans créateur de Surgères et environ ainsi que plusieurs surprises

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Halle du marché 89 rue Audry de Puyravault Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

UACIS organizes its famous fashion show.

Under the metal halls, in the presence of the Misses and Mister Égérie.

You’ll be able to admire the collections of several retailers and creative craftsmen from Surgères and the surrounding area, as well as a number of surprises

L’événement Défilé de mode Surgères a été mis à jour le 2026-05-12 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin