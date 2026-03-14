Surgères

Fête des Pères

Rue Ernest Bersot Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez tourner la roue de la chance.

A gagner de nombreux lots et bons d’achats offerts par vos commerçants de Surgères.

(Rue Bersot ou sous le passage des halles si mauvais temps).

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Rue Ernest Bersot Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine uacisurgeres@gmail.com

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English :

Come and spin the wheel of chance.

Lots of prizes and vouchers to be won, donated by your local Surgères merchants.

(Rue Bersot or under the passage des halles in case of bad weather).

L’événement Fête des Pères Surgères a été mis à jour le 2026-05-12 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin