Les vendredis musicaux Mademoiselle Sane Le Café Français Surgères vendredi 19 juin 2026.

Surgères

Les vendredis musicaux Mademoiselle Sane

Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 19:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Venez découvrir pendant une soirée Mademoiselle Sane, chanteuse de textes, piquante et pétillante.

Réservation conseillée.

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Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53 contact@cafelefrancais.fr

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English :

Come and discover Mademoiselle Sane, a spicy, sparkling singer of lyrics.

Reservations recommended.

L’événement Les vendredis musicaux Mademoiselle Sane Surgères a été mis à jour le 2026-06-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin