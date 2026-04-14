Ciné-Rencontre | Julian, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Ciné-Rencontre | Julian Vendredi 24 avril, 20h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

JULIAN

De Cato Kusters

2025 | Belgique, Pays-Bas | 1h31 | VF

Avec Nina Meurisse, Laurence Roothooft, Rosalia Cuevas

Fleur et Julian tombent follement amoureuses et décident de se marier dans chaque pays où leur union peut être légalement reconnue. Portées par leur amour et leur engagement, elles s’élancent coeur et âme dans ce projet. Mais après seulement quatre mariages, leur parcours va s’interrompre brusquement…

En présence de la réalisatrice.

En partenariat avec Heure Exquise! dans le cadre du cycle LGBTQIA+

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

En présence de la réalisatrice. En partenariat avec Heure Exquise! dans le cadre du cycle LGBTQIA+ Cinéma Rencontre

DR