Ciné Rencontre La Baleine et le musicien Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
jeudi 9 juillet 2026 · Cinéma Grand Ecran · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ciné Rencontre La Baleine et le musicien
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 22:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Documentaire Français d’une durée de 1h23 par Valentin Paoli.
Après avoir découvert que sa musique semble attirer les cétacés, le compositeur Rone embraque pour une expérience singulière établir un dialogue musical avec une baleine à bosse.
Lui répondra-t-elle ?
Séance unique précédée d’une rencontre avec des membres de l’association APEX CETACEA située à Capbreton, et présentation de leurs actions de recherche, d’observation en mer et sensibilisation autour des cétacés. .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
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English : Ciné Rencontre La Baleine et le musicien
A French documentary with a running time of 1 hour and 23 minutes, directed by Valentin Paoli.
L’événement Ciné Rencontre La Baleine et le musicien Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-07-04 par OTI LAS
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