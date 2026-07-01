Ciné Rencontre La Baleine et le musicien Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Rencontre La Baleine et le musicien

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Documentaire Français d’une durée de 1h23 par Valentin Paoli.

Après avoir découvert que sa musique semble attirer les cétacés, le compositeur Rone embraque pour une expérience singulière établir un dialogue musical avec une baleine à bosse.

Lui répondra-t-elle ?

Séance unique précédée d’une rencontre avec des membres de l’association APEX CETACEA située à Capbreton, et présentation de leurs actions de recherche, d’observation en mer et sensibilisation autour des cétacés. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

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English : Ciné Rencontre La Baleine et le musicien

A French documentary with a running time of 1 hour and 23 minutes, directed by Valentin Paoli.

L’événement Ciné Rencontre La Baleine et le musicien Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-07-04 par OTI LAS