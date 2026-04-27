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Opéra des Landes Impromptu 2 Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse

Opéra des Landes Impromptu 2 Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse

Opéra des Landes Impromptu 2 Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Parc des Arènes

Adresse : Avenue nationale

Ville : 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Département : Landes

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Opéra des Landes Impromptu 2

Parc des Arènes Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Dans le cadre de l’Opéra des Landes, découvrez des spectacles de rue gratuits avec les artistes du Festival et à la rencontre du public.
Dans le cadre de l’Opéra des Landes, découvrez des spectacles de rue gratuits avec les artistes du Festival et à la rencontre du public.   .

Parc des Arènes Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00 

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English :

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L’événement Opéra des Landes Impromptu 2 Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS

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