Opéra des Landes Impromptu 2 Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse
Opéra des Landes Impromptu 2 Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse samedi 18 juillet 2026.
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Opéra des Landes Impromptu 2
Parc des Arènes Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre de l’Opéra des Landes, découvrez des spectacles de rue gratuits avec les artistes du Festival et à la rencontre du public.
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Parc des Arènes Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00
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English :
As part of the Opéra des Landes, discover free street performances with Festival artists and meet the public.
L’événement Opéra des Landes Impromptu 2 Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS
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