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Concert du Chœur d’hommes Adixkideak Saint-Vincent-de-Tyrosse

vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert du Chœur d’hommes Adixkideak Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Eglise
Ville
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Département
Landes
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert du Chœur d’hommes Adixkideak

Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

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Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00 

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English : Concert du Chœur d’hommes Adixkideak

L’événement Concert du Chœur d’hommes Adixkideak Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-07-01 par OTI LAS

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