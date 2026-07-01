Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert du Chœur d’hommes Adixkideak

Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

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Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00

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English : Concert du Chœur d’hommes Adixkideak

L’événement Concert du Chœur d’hommes Adixkideak Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-07-01 par OTI LAS