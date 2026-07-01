AGENDA · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Concert du Chœur d’hommes Adixkideak Saint-Vincent-de-Tyrosse
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Concert du Chœur d’hommes Adixkideak
Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
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Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00
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English : Concert du Chœur d’hommes Adixkideak
L’événement Concert du Chœur d’hommes Adixkideak Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-07-01 par OTI LAS
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