Ciné Rencontre Jim Queen Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Rencontre Jim Queen

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21 23:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Film d’animation Franco Belge d’une durée de 1h25. Comédie de Marco Nguyen et Nicolas Athane. Film dès 12 ans.

Jim, icone sexy de la scène gay parisienne, voit sa vie basculer lorsqu’il contracte l’Hétérose, un étrange virus qui transforme les hommes gays en hétérosexuels ! Tout le monde lui tourne le dos sauf Lucien, follower de longue date. Ils partent en quête d’un mystérieux remède…

Séance suivie d’une rencontre avec l’association Nos Couleurs, centre LGBTQIA+ des Landes. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

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English : Ciné Rencontre Jim Queen

A French-Belgian animated film with a running time of 1 hour and 25 minutes. A comedy by Marco Nguyen and Nicolas Athane. Rated for ages 12 and up.

L’événement Ciné Rencontre Jim Queen Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-07-04 par OTI LAS