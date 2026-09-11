Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port
jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma Le Vauban · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Saint-Jean-Pied-de-Port
Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
1h49min Titre original La hija cóndor Bolivie, Pérou, Uruguay
Drame de Alvaro Olmos Torrico
Avec Marisol Vallejo Montaño, María Magdalena Sanizo, Nely Huayta Cutipa
Clara est une doula quechua qui chante pour apaiser la douleur des femmes enceintes. Sa mère Ana, sage-femme chevronnée, considère ce don comme un miracle. Influencée par une amie, et après une dispute avec sa mère, la jeune femme décide de partir pour la grande ville. Depuis la communauté subit la mort mystérieuse d’animaux et des récoltes, les villageois attribuent cette punition au départ de Clara. Sa mère décide de la retrouver.
Abrazo du meilleur film au Festival Biarritz Amérique Latine
Séance en présence de Stéphanie LOUSTAU, secrétaire générale du festival. .
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine
L’événement Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques)
- Rando à la ferme avec Trott’Iraty et pique-nique du berger Saint-Jean-Pied-de-Port 11 septembre 2026
- Pelote basque à grand chistera Saint-Jean-Pied-de-Port 11 septembre 2026
- Sortie nature CPIE Pays Basque L’envol de la chauve-souris Saint-Jean-Pied-de-Port 11 septembre 2026
- Festival photo SPK Métamorphose soirée spéciale Saint-Jean-Pied-de-Port 12 septembre 2026
- Ciné rencontre Malandain avec le réalisateur Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port 12 septembre 2026