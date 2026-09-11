Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

1h49min Titre original La hija cóndor Bolivie, Pérou, Uruguay

Drame de Alvaro Olmos Torrico

Avec Marisol Vallejo Montaño, María Magdalena Sanizo, Nely Huayta Cutipa

Clara est une doula quechua qui chante pour apaiser la douleur des femmes enceintes. Sa mère Ana, sage-femme chevronnée, considère ce don comme un miracle. Influencée par une amie, et après une dispute avec sa mère, la jeune femme décide de partir pour la grande ville. Depuis la communauté subit la mort mystérieuse d’animaux et des récoltes, les villageois attribuent cette punition au départ de Clara. Sa mère décide de la retrouver.

Abrazo du meilleur film au Festival Biarritz Amérique Latine

Séance en présence de Stéphanie LOUSTAU, secrétaire générale du festival. .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

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English : Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine

L’événement Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque