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Festival photo SPK Métamorphose marathon photo Saint-Jean-Pied-de-Port

dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Jean-Pied-de-Port

Festival photo SPK Métamorphose marathon photo Saint-Jean-Pied-de-Port

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de la mairie
Ville
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-Pied-de-Port

Festival photo SPK Métamorphose marathon photo

Place de la mairie Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Le festival photo SPK revient pour sa troisième édition à Saint-Jean-Pied-de-Port !
Marathon photo sur un thème donné le jour même, déambulez dans le village avec votre appareil photo ou smartphone. Récompenses aux clichés les plus originaux !
Expositions, rencontres, projections, ateliers. Programme complet et inscriptions sur le QR code sur l’affiche. Expositions photos dans les magasins, restaurants, médiathèque, hall de la mairie, prison dite des Evêques. Totems au jardin public, la citadelle, le pont romain et au skatepark.   .

Place de la mairie Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   spkelkartea@gmail.com

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English : Festival photo SPK Métamorphose marathon photo

L’événement Festival photo SPK Métamorphose marathon photo Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque

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