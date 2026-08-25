Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Festival photo SPK Métamorphose marathon photo

Place de la mairie Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Le festival photo SPK revient pour sa troisième édition à Saint-Jean-Pied-de-Port !

Marathon photo sur un thème donné le jour même, déambulez dans le village avec votre appareil photo ou smartphone. Récompenses aux clichés les plus originaux !

Expositions, rencontres, projections, ateliers. Programme complet et inscriptions sur le QR code sur l’affiche. Expositions photos dans les magasins, restaurants, médiathèque, hall de la mairie, prison dite des Evêques. Totems au jardin public, la citadelle, le pont romain et au skatepark. .

Place de la mairie Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine spkelkartea@gmail.com

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English : Festival photo SPK Métamorphose marathon photo

L’événement Festival photo SPK Métamorphose marathon photo Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque