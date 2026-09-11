Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Dans le cadre du Festival Photo SPK METAMORPHOSE, diffusion de Put your soul on your hand and walk , un documentaire de Sepideh Farsi (durée 1h50)

Put your soul on your hand and walk est ma réponse en tant que cinéaste, aux massacres en cours des Palestiniens. Un

miracle a eu lieu lorsque j’ai rencontré Fatma Hassona (Fatem). Elle m’a prêté ses yeux pour voir Gaza où elle résistait en documentant la guerre, et moi, je suis devenue un lien entre elle et le reste du monde, depuis sa prison de Gaza comme elle le disait. Nous avons maintenu cette ligne de vie pendant plus de 200 jours. Les bouts de pixels et sons que l’on a échangés sont devenus le film que vous voyez.

L’assassinat de Fatem le 16 avril 2025 suite à une attaque israélienne sur sa maison en change à jamais le sens.

Séance en présence des membres de l’association SPK. .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine

L’événement Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque