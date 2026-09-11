Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port
mardi 22 septembre 2026 · Cinéma Le Vauban · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Saint-Jean-Pied-de-Port
Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 20:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Dans le cadre du Festival Photo SPK METAMORPHOSE, diffusion de Put your soul on your hand and walk , un documentaire de Sepideh Farsi (durée 1h50)
Put your soul on your hand and walk est ma réponse en tant que cinéaste, aux massacres en cours des Palestiniens. Un
miracle a eu lieu lorsque j’ai rencontré Fatma Hassona (Fatem). Elle m’a prêté ses yeux pour voir Gaza où elle résistait en documentant la guerre, et moi, je suis devenue un lien entre elle et le reste du monde, depuis sa prison de Gaza comme elle le disait. Nous avons maintenu cette ligne de vie pendant plus de 200 jours. Les bouts de pixels et sons que l’on a échangés sont devenus le film que vous voyez.
L’assassinat de Fatem le 16 avril 2025 suite à une attaque israélienne sur sa maison en change à jamais le sens.
Séance en présence des membres de l’association SPK. .
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr
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English : Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine
L’événement Ciné rencontre La fille condor avec la secrétaire générale du Festival Biarritz Amérique Latine Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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