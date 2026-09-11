Ciné rencontre Malandain avec le réalisateur Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Ciné rencontre Malandain avec le réalisateur

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Réalisé par Raphaël Gianelli-Meriano

France 2025 70 minutes Couleur

À 66 ans, Thierry Malandain prépare son ultime ballet à Biarritz. Le film suit ce moment charnière qui met en scène la fragilité du corps, le désir de créer une dernière fois et le souhait de transmettre. Une immersion sensible dans l’univers d’un des plus grands chorégraphes français, à travers le regard de ses danseurs.

Le film capture ce moment rare de transmission et de passage de relais, retraçant le parcours d’un artiste majeur du patrimoine chorégraphique français.

Séance en présence du réalisateur. .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

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English : Ciné rencontre Malandain avec le réalisateur

L’événement Ciné rencontre Malandain avec le réalisateur Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque