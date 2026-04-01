Polisot

Ciné-rencontre

3 place de la gare Polisot Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 19:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Projection du documentaire Même qu’on naît imbattables ! , réalisé par Marion Cuerq, Elsa Moley (2018 1h43), en partenariat avec la Maison des 1000 jours du Barséquanais.

On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout commençait … par l’enfance ? Car la violence de notre société prend racine dès nos premiers pas. Menaces, punitions, gifles, fessées, viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une banalité inhérente à l’enfance … Au nom de l’éducation et de l’amour ? Un peuple, qui le premier, a compris qu’élever les enfants dans l’empathie et la bienveillance ferait d’eux des êtres responsables et respectueux des autres, ce sont les suédois, pionniers de l’abolition des violences dites éducatives, dès 1979. Et si c’était aussi simple ?

Ce film vous emmène à la rencontre de cette première génération imbattable, et invite, à travers une nouvelle conception de l’enfant, à reconsidérer la nature humaine.

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec Stéphanie Dam, éducatrice spécialisée dans le développement de l’enfant et la relation parent-enfant.

Entrée libre

Réservation obligatoire auprès de la Maison des 1000 jours. .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 25 38 26 74

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English :

L’événement Ciné-rencontre Polisot a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne