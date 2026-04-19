Festival 1ère Marche Polisot

Polisot

Festival 1ère Marche

3 place de la gare Polisot Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-22

Depuis 28 ans, la Ligue de l’Enseignement de l’Aube organise le Festival 1ère Marche, un événement incontournable dédié aux jeunes créateurs du 7e art.

Du 18 au 22 Mai, le cinéma CGR de Troyes accueillera principalement cette nouvelle édition placée sous le signe de l’audace et de la créativité.

L’Aiguillage de Polisot sera également un lieu de diffusion et de pratique cinématographique avec des diffusions et un atelier !

Parce que le monde du cinéma reste souvent difficile d’accès, 1ère Marche se donne pour mission d’ouvrir les portes de ce domaine aux talents émergents et aux curieux. Ce festival gratuit et ouvert à tous est bien plus qu’une simple projection de films c’est une véritable plateforme d’échange et de rencontre, où jeunes cinéastes, public et professionnels peuvent présenter leurs œuvres,

développer leurs projets et échanger.

Au-delà du grand écran, le Festival 1ère Marche incarne une vision celle d’un avenir où la jeunesse et la créativité sont des moteurs de changement pour la société. Venez découvrir ces nouvelles voix du cinéma et partager avec nous cette belle aventure !

Mercredi 20 Mai à 17h

– Gouter animé

– Projection de films d’animation tout public à partir de 5 ans

Une sélection créée spécialement pour les plus jeunes d’entre nous (et pour les moins jeunes qui ont gardé leur âme d’enfant !). En bref, c’est un temps convivial à venir partager en famille pour s’évader et se laisser enchanter au gré des univers sortis tout droit de l’imagination des jeunes réalisateurs.

Vendredi 22 Mai à 19h

Apéro courts’

Projection de courts-métrages du Festival 1ère marche. La crème de la crème des films de fiction et d’animation, voici ce que vous réserve cette soirée ! Du drame, de la comédie, du suspens et des univers tous plus créatifs les uns que les autres. Les jeunes réalisateurs se sont à nouveau surpassés pour vous offrir ce moment hors du temps. Et le petit plus ? La possibilité de s’émerveiller devant tant d’histoires tout en partageant un verre.

Entrée libre.

Ouverture du café associatif et petite restauration de saison .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

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English :

L’événement Festival 1ère Marche Polisot a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne