Polisot

Spectacle Pépère

3 place de la gare Polisot Aube

Tarif : – – Eur

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Compagnie du Théâtre du Vent, interprété par Alexis Frenette.

Tout public à partir de 6 ans.

Durée: 40min

Paul, dans la grange de son grand père, fait un voyage au pays de son enfance. La vieille mobylette et la charrette sont toujours là, rien n’a bougé, ça sent bon la poussière et le temps d’avant. II se revoit avec Pépère, quand ils bricolaient ensemble. C’était son truc, à Pépère, la bricole… A grands coups de marteau, ils rafistolaient le monde, pépère avec un opinel, trois bouts de ficelles, il te réparait la tour Eiffel ! Tous ces moments où ils partaient à l’aventure avec Ieur atelier ambulant, sur les routes de l’imaginaire, Ioin de l’ennui et des frontières…

Places limitées, réservation conseillée.

Ouverture du café associatif et petite restauration de saison. 12 .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

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English :

L’événement Spectacle Pépère Polisot a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne