Fête de la Musique Polisot

Polisot

Fête de la Musique

3 place de la gare Polisot Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Au programme de la Fête de la Musique à l’Aiguillage:

– à 18h30: Zweig (folk)

Quand l’accordéon diatonique rencontre la guitare et la contrebasse, quand le vent rencontre les cordes, les mélodies chantent en vous invitant au voyage où rêve et réalité s’entremêlent. Ce trio vous propose un répertoire de compositions mélangeant graves et aigus aux pas des danseurs.

– à 20h: The Mercurials (rocksteady ska)

Bien trop jeunes pour avoir vécu les secousses d’origine de ces musiques jamaïcaines nourricières, celles du ska des années 60 et de ses mutations en Blue Beat ou Rocksteady, d’où le reggae puisa sa sève et sa fièvre. Ils ne sont ni de Kingston ni de Brixton mais de Montreuil, avec pour proche horizon les Mercuriales, ces tours-jumelles dont ils ont anglicisé le nom pour jouer sur cette double appartenance, cœur frenchy mais âme british, avec supplément caribéen.

– à 21h30: Toyade (punk rock)

Groupe de punk rock des Ardennes formé en 2019, leur son mêle indie pop, punk et hardcore 90’s, avec une vraie énergie DIY. En 2022, ils sortent leur premier album Lure, autoproduit et enregistré à la maison. Depuis, ils enchaînent les concerts en France, Belgique et Allemagne, aux côtés de groupes comme Burning Heads ou The Restarts Leur deuxième album Stuff, sorti en novembre 2024 est plus intense, plus abouti, il garde l’urgence et l’identité du groupe. Toyade continue de tracer sa route entre sincérité, puissance et esprit indé.

– à 23h: Krav Boca (rap punk)

Le show de la troupe Krav Boca sonne comme le récit d’une aventure unique rassemblant un public fidèle aux quatre coins de l’Europe. Un rituel punk prenant vie sous les mots de rappeurs masqués et d’un trio guitare-batterie-mandoline et d’acrobaties d’une voltigeuse aérienne. Un live inclusif sous forme de transe collective où les spectateurs deviennent acteurs.

– à 00h30: Dreadful (electrodub)

Inspiré par les films de science-fiction des années 50 et 60, DreadFul (guitare machine) nous embarque dans sa soucoupe dubbante et dans une sphère introspective et puissante à la manière des groupes phares de la scène électro dub à la française.

Entrée libre.

Ouverture du café associatif et petite restauration de saison. .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Musique Polisot a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne