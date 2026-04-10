Polisot

Soirée Quai Dégust

L’Aiguillage Polisot Aube

Tarif : – – Eur

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

L’Aiguillage vous propose une nouvelle soirée Quai Dégust’.

Accords mets et vins élaborés par le talentueux Chef Klimo.

Dégustation commentée de 5 vins de champagne accompagnés de 5 bouchées.

Tarif: 35€

Chacune des soirées dégustations est proposée pour un nombre minimum de 10 participants et maximum de 20, l’association se réserve le droit d’annuler en cas de réservation insuffisante.

Merci de réserver auprès de l’association Quai des Arts laurie@laiguillage.org 35 .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

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English :

L’événement Soirée Quai Dégust Polisot a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne