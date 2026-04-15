Polisot

Spectacle Greli Grelot

3 place de la gare Polisot Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

En partenariat avec la Maison des 1000 Jours du barséquanais.

Compagnie du sac à son, interprété par Françoise Danjoux.

Spectacle tout public à partir de 6 mois.

Durée: 25min

Greli grelot c’est l’envie de partager avec vous le douillet d’un nuage, la joie d’un grelot qui tinte… C’est un mélange de douceur et de légèreté pour s’amuser. Mais que se passe-t-il dans ce nuage ouaté ? Au son du grelot symbole de joie, un p’tit doigt s’en va par ci par là. Un bébé se dessine dans les nuées et s’installe dans un panier. Le grelot tinte et une pomme se met à rouler… Jeux de doigts, chansons, poésies, petites histoires qui circulent, manipulations d’objets et musique qui nous mènent de surprises en surprises…

Ouverture du café associatif.

Entrée libre pour les parents et jeunes enfants de moins de 3 ans. Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison des 1000 Jours au 03 25 38 26 74.

Tarif préférentiel hors Maison des 1000 Jours pour les enfants à partir de 3 ans: 5€ .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

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English :

L’événement Spectacle Greli Grelot Polisot a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne