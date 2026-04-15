Ciné Ligue Polisot

Polisot

Ciné Ligue

L’Aiguillage Polisot Aube

Tarif : – – Eur

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 17:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Avec son circuit de cinéma itinérant, Ciné ligue Champagne Ardenne, s’est doté de moyens matériels et humains importants et reconnus par les partenaires institutionnels (DRAC, CNC).

De par sa mission d’éducation populaire, Ciné ligue se donne pour objectif de contribuer par le cinéma à l’épanouissement des populations touchées en développant conjointement trois axes donner à voir des œuvres cinématographiques grand public sur l’ensemble des territoires de la région, promouvoir le cinéma art et essai et développer l’esprit d’analyse par l’éducation du regard (notamment celui du Jeune Public), en accompagnant les éducateurs et les habitants dans la formalisation et la mise en œuvre de leurs projets culturels locaux.

Séances cinéma le 1er mercredi de chaque mois avec une séance à destination du jeune public à 17h et une tout public à 20h30. Un gouter est proposé aux enfants avant la séance de 17h.

Prochaine séance le Mercredi 3 Juin:

– à 17h: Olivia

Animation (à partir de 8 ans)

À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle va devoir s’habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller seule sur son petit frère Tim. Mais, heureusement, leur rencontre avec des voisins chaleureux et hauts en couleur va transformer leur monde en un vrai film d’aventure ! Ensemble, ils vont faire de chaque défi un jeu et de chaque journée un moment inoubliable.

– à 20h30: In the Mood for Love

Drame VOST

20 ans après, redécouvrez le film romantique ultime, dans une copie restaurée en 4K exceptionnelle… Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même palier s’installe Mr Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, Mr Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et développent eux aussi une liaison… 7 .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

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English :

L’événement Ciné Ligue Polisot a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne