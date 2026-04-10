Polisot

Concerts

L’Aiguillage Polisot Aube

Tarif : – – Eur

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Au programme:

– Roulette Ruse & Tom (chanson française)

Quand Rouliette et Tom s’associent, se mêlent poésie et chanson festive sur un fond de folie douce ! Rouliette Ruse est indocile et trinque avec nous à la santé des fêlures !! On retrouve le duo avec looper, accordéon, guitare, percussion électronique et plus encore pour un set intense et débordant !

– Bob’s Not Dead (chanson française)

Auteur, compositeur, interprète, Bob découvre la scène en 2006 et ne la quittera plus ! Il chante la vie, l’amour, la révolte… Toujours là où on ne l’attend pas, tout en restant exactement ce que l’on espère Bob’s NoT Dead, c’est avant tout de la chanson française, tour à tour nostalgique, émouvante et drôle, avec le mot juste et la formule qui frappe. Une poésie du quotidien, tendre et infiniment humaine.

Ouverture du café associatif et petite restauration de saison. 10 .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

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English :

L’événement Concerts Polisot a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne