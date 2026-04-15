Micro-folie Polisot
Micro-folie Polisot dimanche 31 mai 2026.
Polisot
Micro-folie
3 place de la gare Polisot Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Visite virtuelle Les Grands Monuments de la Grèce Antique .
Explorer la Grèce Antique, c’est parcourir le monde des cités anciennes, des temples spectaculaires et des paysages mythologiques. Grâce au Discovery Tour d’Assassin’s Creed Odyssey, il est possible de découvrir cette époque en se promenant librement dans un univers reproduit de manière fidèle à la réalité. À travers cette visite virtuelle, nous vous proposons de partir à la découverte des plus grands monuments grecs. En écoutant et observant attentivement, vous devrez répondre à des questions pour progresser. À vous de percer les secrets de la Grèce Antique !
Durée: 1h30
Entrée libre
Ouverture du café associatif .
3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr
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English :
L’événement Micro-folie Polisot a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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