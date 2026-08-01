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AGENDA · Clères

Ciné Seine Espace Clara Clères

vendredi 28 août 2026 · Espace Clara · Clères

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace Clara
Adresse
64 Côte du Mont Blanc
Ville
76690 Clères
Département
Seine-Maritime
Tarif

Clères

Ciné Seine

Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Ce vendredi 28 août avec Ciné Seine, venez assister à deux projections à l’Espace Clara de Clères.

Au programme
– A 18h Les caprices de l’enfant roi
– A 20h30 La bataille de Gaulle l’Age de Fer   .

Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie   noe@noecinemas.com

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English : Ciné Seine

L’événement Ciné Seine Clères a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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