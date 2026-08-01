Ciné Seine Espace Clara Clères
vendredi 28 août 2026 · Espace Clara · Clères
Informations pratiques
Clères
Ciné Seine
Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Ce vendredi 28 août avec Ciné Seine, venez assister à deux projections à l’Espace Clara de Clères.
Au programme
– A 18h Les caprices de l’enfant roi
– A 20h30 La bataille de Gaulle l’Age de Fer .
Espace Clara 64 Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie noe@noecinemas.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné Seine
L’événement Ciné Seine Clères a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Clères (Seine-Maritime)
- Médiation EAZA Spéciale Zone humide Clères 11 août 2026
- Atelier petit miroir Atelier Boui-Boui Clères 15 août 2026
- Médiation libre Clères 16 août 2026
- Atelier cloche fleurie Clères 19 août 2026
- Atelier biscuits du goûter Clères 19 août 2026