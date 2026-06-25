UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Romain-de-Colbosc

Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc Rue Henri Odievre Saint-Romain-de-Colbosc

mardi 7 juillet 2026 · Rue Henri Odievre · Saint-Romain-de-Colbosc

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue Henri Odievre
Adresse
Le SiRoCo
Ville
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Romain-de-Colbosc

Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc

Rue Henri Odievre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Rendez-vous au Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc pour découvrir ces deux films encore à l’affiche des salles de cinéma

Elfie et les super elfkins (2004) de Ute von Münchow-Pohl à 18h.
Pour le plaisir (2026) de Reem Kherici à 20h0.   .

Rue Henri Odievre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc

L’événement Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

À voir aussi à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime)