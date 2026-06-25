Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc Rue Henri Odievre Saint-Romain-de-Colbosc

Informations pratiques

Saint-Romain-de-Colbosc

Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc

Rue Henri Odievre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Rendez-vous au Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc pour découvrir ces deux films encore à l’affiche des salles de cinéma

Elfie et les super elfkins (2004) de Ute von Münchow-Pohl à 18h.

Pour le plaisir (2026) de Reem Kherici à 20h0. .

Rue Henri Odievre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

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English : Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc

L’événement Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie