Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc Rue Henri Odievre Saint-Romain-de-Colbosc
mardi 7 juillet 2026 · Rue Henri Odievre · Saint-Romain-de-Colbosc
Informations pratiques
Saint-Romain-de-Colbosc
Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc
Rue Henri Odievre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Rendez-vous au Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc pour découvrir ces deux films encore à l’affiche des salles de cinéma
Elfie et les super elfkins (2004) de Ute von Münchow-Pohl à 18h.
Pour le plaisir (2026) de Reem Kherici à 20h0. .
Rue Henri Odievre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92
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English : Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc
L’événement Ciné Seine Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie