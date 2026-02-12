Ciné Seniors Gourou Place des Etats Généraux Lambesc

Ciné Seniors Gourou

Mardi 3 mars 2026 de 14h30 à 16h40. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-03-03 14:30:00

fin : 2026-03-03 16:40:00

2026-03-03

Cette semaine, à l’affiche du Ciné Seniors Gourou , un drame thriller, de Yann Gozlan, avec Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon.

Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France.

Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités.

Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire…



Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95 seniors@lambesc.fr

English :

This week at Ciné Seniors: Gourou , a drama/thriller by Yann Gozlan, with Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon.

