Ciné Seniors Tombé du ciel Espace Culturel Agon-Coutainville

Informations pratiques

Agon-Coutainville

Ciné Seniors Tombé du ciel

Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Ciné Seniors Tombé du ciel de Mohamed Hamidi au cinéma l’Espace à Agon-Coutainville.

Goûter offert en fin de séance. .

Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 07 77 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Seniors Tombé du ciel

L’événement Ciné Seniors Tombé du ciel Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme