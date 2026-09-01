Ciné Seniors Tombé du ciel Espace Culturel Agon-Coutainville
vendredi 25 septembre 2026 · Espace Culturel · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Ciné Seniors Tombé du ciel
Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Ciné Seniors Tombé du ciel de Mohamed Hamidi au cinéma l’Espace à Agon-Coutainville.
Goûter offert en fin de séance. .
Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 07 77 80
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English : Ciné Seniors Tombé du ciel
L’événement Ciné Seniors Tombé du ciel Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme
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