UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Agon-Coutainville

Initiation Tous au golf Agon-Coutainville

samedi 12 septembre 2026 · Agon-Coutainville

Initiation Tous au golf Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
11:30:00
Adresse
6 Avenue du Golf
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Initiation Tous au golf

6 Avenue du Golf Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:30:00
fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Initiation gratuite ouverte à tous.
Inscription par téléphone après de l’accueil.
Nombre de places limitées.   .

6 Avenue du Golf Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 03 31  accueil@golf-coutainville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation Tous au golf

L’événement Initiation Tous au golf Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)