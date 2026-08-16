Informations pratiques

Agon-Coutainville

Initiation Tous au golf

6 Avenue du Golf Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:30:00

fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Initiation gratuite ouverte à tous.

Inscription par téléphone après de l’accueil.

Nombre de places limitées. .

6 Avenue du Golf Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 03 31 accueil@golf-coutainville.com

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English : Initiation Tous au golf

L’événement Initiation Tous au golf Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme