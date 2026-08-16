AGENDA · Agon-Coutainville
Initiation Tous au golf Agon-Coutainville
samedi 12 septembre 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Initiation Tous au golf
6 Avenue du Golf Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:30:00
fin : 2026-09-12 13:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Initiation gratuite ouverte à tous.
Inscription par téléphone après de l’accueil.
Nombre de places limitées. .
6 Avenue du Golf Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 03 31 accueil@golf-coutainville.com
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English : Initiation Tous au golf
L’événement Initiation Tous au golf Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme
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