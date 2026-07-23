Informations pratiques

Seiches-sur-le-Loir

Ciné sous les étoiles Projection film En fanfare

Parc des Vallées, Chemin des vallées Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Venez profiter de ce ciné de plein air pour (re)découvrir ce film évènement en fanfare

La Ville de Seiches-sur-le-Loir invite petits et grands à profiter d’un moment convivial et cinématographique en plein air.

Au Programme Projection du film En fanfare

Synopsis En fanfare raconte la rencontre inattendue entre deux frères que tout oppose. Thibaut, chef d’orchestre de renommée internationale, découvre l’existence de Jimmy, musicien amateur dans une fanfare du Nord de la France. Réunis par leur passion commune pour la musique, ils vont apprendre à se connaître et à bouleverser le cours de leur destin. Une comédie dramatique touchante, portée par l’émotion, le partage et la force des liens familiaux.

Installez-vous confortablement sous les étoiles, en famille ou entre amis, pour (re)découvrir ce grand classique revisité !

Conseil pratique pensez à votre plaid pour profiter pleinement de la séance une fois la nuit tombée.

Un rendez-vous estival à ne pas manquer !

Buvette et restauration sur place. .

Parc des Vallées, Chemin des vallées Seiches-sur-le-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 32 20

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English :

Come enjoy this outdoor movie screening to (re)discover this blockbuster film with great fanfare

L’événement Ciné sous les étoiles Projection film En fanfare Seiches-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe