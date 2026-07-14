Ciné-spectacle documentaire (IN)action suivi du spectacle La consultation du Docteur Bonnet, optimologue Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Ciné-spectacle documentaire (IN)action suivi du spectacle La consultation du Docteur Bonnet, optimologue

Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-09-24 20:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Une soirée dédiée au passage à l’action avec la projection du documentaire (IN)action. Ce film interroge une question centrale qu’est-ce qui nous pousse ou nous freine à agir pour le climat ? Suivi d’un conférencee spectacle décalée et humoristique.

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Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 60 94 04 tepos3@cdc-oleron.fr

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English : Film and Performance: the documentary (IN)action, followed by the play “Dr. Bonnet’s Consultation: The Optimologist”

An evening dedicated to taking action, featuring a screening of the documentary (IN)action. This film explores a central question: What drives us—or holds us back—from taking action on climate change? Followed by a quirky and humorous lecture-performance.

L’événement Ciné-spectacle documentaire (IN)action suivi du spectacle La consultation du Docteur Bonnet, optimologue Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes