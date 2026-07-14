Ciné-spectacle documentaire (IN)action suivi du spectacle La consultation du Docteur Bonnet, optimologue Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma Eldorado · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Ciné-spectacle documentaire (IN)action suivi du spectacle La consultation du Docteur Bonnet, optimologue
Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-09-24 20:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Une soirée dédiée au passage à l’action avec la projection du documentaire (IN)action. Ce film interroge une question centrale qu’est-ce qui nous pousse ou nous freine à agir pour le climat ? Suivi d’un conférencee spectacle décalée et humoristique.
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Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 60 94 04 tepos3@cdc-oleron.fr
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English : Film and Performance: the documentary (IN)action, followed by the play “Dr. Bonnet’s Consultation: The Optimologist”
An evening dedicated to taking action, featuring a screening of the documentary (IN)action. This film explores a central question: What drives us—or holds us back—from taking action on climate change? Followed by a quirky and humorous lecture-performance.
L’événement Ciné-spectacle documentaire (IN)action suivi du spectacle La consultation du Docteur Bonnet, optimologue Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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