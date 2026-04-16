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Ciné-surprise Place Jean Louis Labbe Broons

Ciné-surprise Place Jean Louis Labbe Broons mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Place Jean Louis Labbe

Adresse : Médiathèque L'Hirondelle

Ville : 22250 Broons

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Broons

Ciné-surprise

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :
2026-05-20

On se laisse tenter par une séance surprise de ciné ?
Les histoires se racontent à l’écran lors de séances spécialement adaptées aux enfants.

Pour les 5-10 ans
Sur inscription   .

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44 

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English :

L’événement Ciné-surprise Broons a été mis à jour le 2026-04-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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