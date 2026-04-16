Ciné-surprise Place Jean Louis Labbe Broons
Ciné-surprise Place Jean Louis Labbe Broons mercredi 20 mai 2026.
Broons
Ciné-surprise
Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20 17:30:00
Date(s) :
2026-05-20
On se laisse tenter par une séance surprise de ciné ?
Les histoires se racontent à l’écran lors de séances spécialement adaptées aux enfants.
Pour les 5-10 ans
Sur inscription .
Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44
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English :
L’événement Ciné-surprise Broons a été mis à jour le 2026-04-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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