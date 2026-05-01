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Racontines (0-3 ans) Place Jean-Louis Labbé Broons

Racontines (0-3 ans) Place Jean-Louis Labbé Broons samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place Jean-Louis Labbé

Adresse : Médiathèque L’Hirondelle

Ville : 22250 Broons

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Broons

Racontines (0-3 ans)

Place Jean-Louis Labbé Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 10:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Les livres, c’est bon pour les bébés !

Animation d’éveil autour du livre et de la musique pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (non scolarisés)
Sur inscription   .

Place Jean-Louis Labbé Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44 

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English :

L’événement Racontines (0-3 ans) Broons a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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