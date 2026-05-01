Ciné-surprise Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Fréhel

Ciné-surprise

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

On regarde quoi aujourd’hui ?

Dans ce film sorti en 2025 et adapté d’un célèbre roman, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l’intelligence artificielle a révolutionné le travail de la police. Jusqu’à ce que son inventeur soit assassiné et que deux policiers mènent l’enquête.

Un film du catalogue Universciné, une ressource accessible gratuitement avec votre inscription à la médiathèque depuis la bib numérique. .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

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English :

L’événement Ciné-surprise Fréhel a été mis à jour le 2026-05-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme