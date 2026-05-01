Art floral Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Art floral Rue de la Grande Abbaye Fréhel samedi 23 mai 2026.
Fréhel
Art floral
Rue de la Grande Abbaye Bibliothèque Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 11:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Composez de jolis bouquets au fil des saisons !
Créez une composition florale avec Catherine.
Matériel nécessaire (à apporter par chaque participant·e)
à venir .
Rue de la Grande Abbaye Bibliothèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
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English :
L’événement Art floral Fréhel a été mis à jour le 2026-05-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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