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Art floral Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Art floral Rue de la Grande Abbaye Fréhel samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue de la Grande Abbaye

Adresse : Bibliothèque

Ville : 22240 Fréhel

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Fréhel

Art floral

Rue de la Grande Abbaye Bibliothèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Composez de jolis bouquets au fil des saisons !
Créez une composition florale avec Catherine.
Matériel nécessaire (à apporter par chaque participant·e)
à venir   .

Rue de la Grande Abbaye Bibliothèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12 

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English :

L’événement Art floral Fréhel a été mis à jour le 2026-05-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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