Art floral Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Fréhel

Art floral

Rue de la Grande Abbaye Bibliothèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Composez de jolis bouquets au fil des saisons !

Créez une composition florale avec Catherine.

Matériel nécessaire (à apporter par chaque participant·e)

à venir .

Rue de la Grande Abbaye Bibliothèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

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English :

L’événement Art floral Fréhel a été mis à jour le 2026-05-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme