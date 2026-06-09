Kayak Cap vers l’îlot Saint-Michel Rond-Point de l’Équinoxe Fréhel
Kayak Cap vers l’îlot Saint-Michel Rond-Point de l’Équinoxe Fréhel mercredi 8 juillet 2026.
Fréhel
Kayak Cap vers l’îlot Saint-Michel
Rond-Point de l’Équinoxe Centre nautique Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Balade autour de l’îlot Saint-Michel en kayak, rocher chargé d’histoire où domine sa chapelle rénovée. À partir de 12 ans. Niveau débutant. .
Rond-Point de l’Équinoxe Centre nautique Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 55 47
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English :
L’événement Kayak Cap vers l’îlot Saint-Michel Fréhel a été mis à jour le 2026-06-03 par Syndicat des Caps
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