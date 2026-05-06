Ciné-surprise Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Ciné-surprise Rue de la Grande Abbaye Fréhel mercredi 8 juillet 2026.
Fréhel
Ciné-surprise
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 19:30:00
Date(s) :
2026-07-08
On regarde quoi aujourd’hui ?
Projection d’un film mystère à voir en famille ! Dans ce film d’animaton sud-coréen, les héros ont quatre pattes et doivent trouver un lieu où vivre après avoir été abandonnés par leurs humains. Le retour à la nature ne se fera pas sans mal…
Un film du catalogue Universciné, une ressource accessible gratuitement avec votre inscription à la médiathèque depuis la bib numérique.
Enfants dès 6 ans sur inscription .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné-surprise Fréhel a été mis à jour le 2026-05-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Fréhel (Côtes-d'Armor)
- Croq’histoires (dès 3 ans) Rue de la Grande Abbaye Fréhel 13 mai 2026
- Croq’histoires (dès 3 ans) Rue de la Grande Abbaye Fréhel 20 mai 2026
- Rencontre avec Laurent Coulloumme-Labarthe Rue de la Grande Abbaye Fréhel 21 mai 2026
- Triathlon Sables et Cap Fréhel 24 mai 2026
- Croq’histoires (dès 3 ans) Rue de la Grande Abbaye Fréhel 27 mai 2026