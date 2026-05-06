Ciné-surprise Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Fréhel

Ciné-surprise

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :

2026-07-08

On regarde quoi aujourd’hui ?

Projection d’un film mystère à voir en famille ! Dans ce film d’animaton sud-coréen, les héros ont quatre pattes et doivent trouver un lieu où vivre après avoir été abandonnés par leurs humains. Le retour à la nature ne se fera pas sans mal…

Un film du catalogue Universciné, une ressource accessible gratuitement avec votre inscription à la médiathèque depuis la bib numérique.

Enfants dès 6 ans sur inscription .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

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English :

L’événement Ciné-surprise Fréhel a été mis à jour le 2026-05-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme