Fréhel

Les Mardis de la Chapelle Trio Joa

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Musiques et Chants d’Irlande

Le trio s’approprie la musique irlandaise pour proposer un spectacle vibrant, évoquant l’Irlande, ses racines et sa convivialité.

Liam Roudil guitare, Rémi Bouguennec flûte, Sylvain Pourtier violon.

Moins de 13 ans Gratuit Pas de réservation

Concerts en intérieur Chapelle Billetterie à 18h30 .

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 68 31 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Mardis de la Chapelle Trio Joa Fréhel a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme