Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise rue de la Pièce Monsieur Fréhel
Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise rue de la Pièce Monsieur Fréhel jeudi 9 juillet 2026.
Fréhel
Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise
rue de la Pièce Monsieur Brasserie La Fréheloise Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Visite de la Brasserie La Fréheloise
Visitez la brasserie et laissez-vous guider par le brasseur qui vous fera découvrir son espace de production, les matières premières et tout son savoir-faire traditionnel avec une dégustation des bières.
Vous verrez sans aucun doute la passion dans les yeux du brasseur!
Age minimum conseillé 10 ans prévoir des chaussures adaptées
À savoir la zone de production est un peu bruyante
Réservation obligatoire auprès de Dinan Cap Fréhel Tourisme (Bureaux d’Information Touristique de Sables-d’Or-les Pins, Saint-Cast-le Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer et Dinan) ou directement en ligne en cliquant sur réserver . .
rue de la Pièce Monsieur Brasserie La Fréheloise Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise Fréhel a été mis à jour le 2026-06-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Fréhel (Côtes-d'Armor)
- Croq’histoires (dès 3 ans) Rue de la Grande Abbaye Fréhel 17 juin 2026
- Atelier numérique : Bingo Picto, Médiathèque de Fréhel, Fréhel 18 juin 2026
- Croq’histoires (dès 3 ans) Rue de la Grande Abbaye Fréhel 24 juin 2026
- Gaming Le Vaillant Petit Page Rue de la Grande Abbaye Fréhel 24 juin 2026
- Atelier numérique : Créer des images avec l’IA, Médiathèque de Fréhel, Fréhel 25 juin 2026