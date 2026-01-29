Semaine des alternatives Low Tech SALT 2026 Ker Eor Fréhel

Fréhel

Semaine des alternatives Low Tech SALT 2026

Ker Eor 3 Lieu-dit La Ville Men Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-11

Vélo blender, four solaire tubulaire, flexyourte, galettière à bois, vermicomposteur, pompe bélier…

Du 11 au 18 juillet, une vingtaine de stagiaires, ados et adultes, se réuniront à Fréhel pour fabriquer des objets low tech, réalisés à partir de techniques simples, durables et sobres en énergie. Cette SALT Semaine des alternatives low tech se déroulera à Ker Eor, un écolieu situé dans une vallée arborée à deux pas du cap Fréhel.

Au menu de ce festival low tech organisé par l’association Les Ecoptimistes des ateliers de bricolage, mais aussi des cours de cuisine, de réparation vélo, des concerts, ainsi que des événements ouverts à tout public une conférence sur la démarche low tech le lundi 13 juillet à 18h, un apéro low tech le mercredi 15 à 18H à la Palanquée du Cap et une porte ouverte le vendredi 17 juillet de 15 à 18h pour découvrir les low tech fabriquées durant la semaine par les stagiaires.

Renseignements par mail ou par téléphone

Infos pratiques

L’inscription à la SALT inclut la restauration, les ateliers, ainsi que les frais d’adhésion à l’association Les Ecoptimistes, qui organise l’événement.

Les stagiaires seront accueillis à Ker Eor pour une semaine entière, du samedi 11 juillet au soir au samedi 18 juillet au matin. Ils seront nourris et logés sur le lieu. .

Ker Eor 3 Lieu-dit La Ville Men Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 78 80 05 13

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English :

L’événement Semaine des alternatives Low Tech SALT 2026 Fréhel a été mis à jour le 2026-05-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme