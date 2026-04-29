Exposition Nalofoto Espace coworking La Boite Fréhel

Fréhel

Exposition Nalofoto

Espace coworking La Boite 6A Rue de la Grande Abbaye Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-28 12:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Exposition “Photomarcheur”, Loïc Guillet

L’équipe de La Boîte accueille ce mois de mai un talent local Nalofoto. Derrière l’objectif Loïc Guillet qui se définit comme un “photomarcheur”. Sa passion pour la photo vient de ses balades sur la presqu’île du Cap Fréhel “À chaque sortie, j’emportais mon appareil photo avec moi pour “attraper” une image de ma balade. Le lieu est tellement magique, avec ses couleurs et des paysages qui changent quotidiennement, que cela m’a donné envie de les immortaliser”.

De fil en aiguille, Loïc en fait son métier, avec “un peu de militantisme”, et devient le témoin de son environnement. “Je souhaite partager la beauté de la nature avec le plus grand nombre tout en montrant sa fragilité celle des paysages battus par les marées, celle de la faune et de la flore dans une région très touristique”. Avec le temps, au fil des expositions qu’il réalise et des retours des visiteurs, ses envient évoluent vers des représentations plus artistiques et moins figuratives. “Mais je garde un goût particulier pour les photos d’oiseaux qui pleuplent notre presqu’île”.

Après, tout se passe en post-production, devant son écran Je suis un garçon qui veut faire les choses bien, je prends le temps. Par exemple, bien traduire les bleus, c’est extrêmement difficile .

L’exposition de Nalofoto aura lieu en deux temps la première quinzaine sera dédiée aux couleurs hivernales autour du Cap Fréhel l’hiver dernier, la deuxième quinzaine les photos montreront la nature et les paysages autour du Cap Fréhel. Sans oublier les oiseaux !

L’exposition est à découvrir aux jours d’ouverture de l’espace de coworking, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Présence de l’artiste le 9 mai de 11h à 12h et de 14h à 17h.

Le 10 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h. .

Espace coworking La Boite 6A Rue de la Grande Abbaye Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 81 06 84

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English :

L’événement Exposition Nalofoto Fréhel a été mis à jour le 2026-04-27 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme