Exposition Les planètes Médiathèque Fréhel
Exposition Les planètes Médiathèque Fréhel lundi 1 juin 2026.
Fréhel
Exposition Les planètes
Médiathèque 3 Rue de la Grande Abbaye Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-01
La tête dans les étoiles !
Plongez dans le monde captivant des planètes de notre système solaire et découvrez leurs différents destins.
Exposition prêtée gratuitement par le département des Côtes d’Armor. .
Médiathèque 3 Rue de la Grande Abbaye Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
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English :
L’événement Exposition Les planètes Fréhel a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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