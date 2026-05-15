Exposition Les planètes Médiathèque Fréhel

Fréhel

Exposition Les planètes

Médiathèque 3 Rue de la Grande Abbaye Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

La tête dans les étoiles !

Plongez dans le monde captivant des planètes de notre système solaire et découvrez leurs différents destins.

Exposition prêtée gratuitement par le département des Côtes d’Armor. .

Médiathèque 3 Rue de la Grande Abbaye Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

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English :

L’événement Exposition Les planètes Fréhel a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme