Bébé Bouquine Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Bébé Bouquine Rue de la Grande Abbaye Fréhel jeudi 29 janvier 2026.
Bébé Bouquine
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-29 09:30:00
fin : 2026-01-29 10:00:00
Date(s) :
2026-01-29
Des histoires pour bébé !
Des histoires, des comptines, des chansons et des jeux de doigts en famille ou avec nounou, bébé va adorer !
Découvrez les 6 livres sélectionnés pour le prix littéraire des Côtes d’Armor et votez pour le préféré de bébé jusqu’au 30 avril.
Tout-petits (0-3 ans) .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
