Exposition en duo Sculptures Espace coworking La Boite Fréhel

Fréhel

Exposition en duo Sculptures

Espace coworking La Boite 6A Rue de la Grande Abbaye Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Véronique Goudé Territoires furtifs

Cette série rassemble de petits formats réalisés sur papier, où chaque image apparaît comme une trace, un vestige ou une réminiscence. Ces œuvres ne racontent pas une histoire précise. Elles proposent plutôt des lieux de projection où chacun peut reconnaître une émotion, un souvenir ou un paysage personnel.

Entre apparition et effacement, elles invitent à porter attention à ce qui se trouve sous la surface des choses ce qui demeure fragile et mouvant.

Stéphanie Cauchies Sculptures

Je suis captivée par la possibilité de transformer de la terre en œuvres uniques. À travers des bustes et des postures, je cherche à faire émerger des présences à la fois fortes et fragiles. Je modèle l’argile avec une approche sensible à l’écoute de la matière, du volume et de l’anatomie.

L’exposition est à découvrir du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. .

Espace coworking La Boite 6A Rue de la Grande Abbaye Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 81 06 84

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English :

L’événement Exposition en duo Sculptures Fréhel a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme