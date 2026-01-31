Fréhel

Escapade autour du marais de Sables-d’Or-les-Pins

Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Escale sur la lande de Beaumont pour faire le plein d’énergie à travers des paysages époustouflants et pour retrouver sa boussole .

Vous allez découvrir des milieux naturels très variés et en comprendrez leur fonctionnement et leur fragilité.

Visite à partir de 7 ans et fortement déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher.

Réservation dans les bureaux de Saint-Cast-le Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer, Sables d’Or les Pins et Dinan, ou directement en ligne en cliquant sur Réserver . .

Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 74 87 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escapade autour du marais de Sables-d’Or-les-Pins Fréhel a été mis à jour le 2026-05-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme