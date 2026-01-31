Escapade autour du marais de Sables-d’Or-les-Pins Fréhel
Escapade autour du marais de Sables-d’Or-les-Pins Fréhel mercredi 15 juillet 2026.
Fréhel
Escapade autour du marais de Sables-d’Or-les-Pins
Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Escale sur la lande de Beaumont pour faire le plein d’énergie à travers des paysages époustouflants et pour retrouver sa boussole .
Vous allez découvrir des milieux naturels très variés et en comprendrez leur fonctionnement et leur fragilité.
Visite à partir de 7 ans et fortement déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher.
Réservation dans les bureaux de Saint-Cast-le Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer, Sables d’Or les Pins et Dinan, ou directement en ligne en cliquant sur Réserver . .
Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 74 87 89
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English :
L’événement Escapade autour du marais de Sables-d’Or-les-Pins Fréhel a été mis à jour le 2026-05-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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