Fréhel

Les Mardis de la Chapelle Confidences Charlotte Stanquic interprète Brel, Barbara, Gréco & Co

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Chanson française

La chanteuse Charlotte Stanquic, accompagnée de Léo Lampion au piano: Un spectacle intimiste, tendre et joyeux:

Une belle voix au service de nos plus grands auteurs, compositeurs, interprètes; des émotions puissantes.

Pas de réservation Moins de 13 ans Gratuit

Concerts en intérieur Chapelle Billetterie à 18h30 .

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 68 31 51

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English :

L’événement Les Mardis de la Chapelle Confidences Charlotte Stanquic interprète Brel, Barbara, Gréco & Co Fréhel a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme