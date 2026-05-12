Les Mardis de la Chapelle Confidences Charlotte Stanquic interprète Brel, Barbara, Gréco & Co Fréhel
Les Mardis de la Chapelle Confidences Charlotte Stanquic interprète Brel, Barbara, Gréco & Co Fréhel mardi 14 juillet 2026.
Fréhel
Les Mardis de la Chapelle Confidences Charlotte Stanquic interprète Brel, Barbara, Gréco & Co
Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Chanson française
La chanteuse Charlotte Stanquic, accompagnée de Léo Lampion au piano: Un spectacle intimiste, tendre et joyeux:
Une belle voix au service de nos plus grands auteurs, compositeurs, interprètes; des émotions puissantes.
Pas de réservation Moins de 13 ans Gratuit
Concerts en intérieur Chapelle Billetterie à 18h30 .
Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 68 31 51
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English :
L’événement Les Mardis de la Chapelle Confidences Charlotte Stanquic interprète Brel, Barbara, Gréco & Co Fréhel a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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