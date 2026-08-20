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Ciné-surprise Médiathèque Lisa Bresner Nantes
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 15:00 –
Gratuit : oui En famille, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Votez parmi une sélection de films pour celui que vous souhaitez découvrir, puis assistez à sa projection. À partir de 6 ans
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
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