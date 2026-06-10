Ciné Toiles Les Goonies Rue Joseph Boulard Épouville

Épouville

Ciné Toiles Les Goonies

Rue Joseph Boulard Parking des écoles Épouville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le Havre Seine Métropole, l’association Du Grain à Démoudre, Le Tetris et la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc s’associent pour proposer au public de la communauté urbaine un événement festif, populaire et convivial. Le principe est simple un repas partagé, un concert suivi d’un film en projection plein air pour une soirée à la belle étoile. L’envie est de rassembler un public familial autour d’une programmation de qualité, dans une ambiance de fête, de détente et de convivialité.

Atelier Stop Motion de 16h30 à 19h30

Concert Bamboo tambourine

Film Les Goonies De Richard Donner, États-Unis, aventure, 1985, 1h54

À partir de 10 ans .

Rue Joseph Boulard Parking des écoles Épouville 76133 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 77 79 50

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English : Ciné Toiles Les Goonies

L’événement Ciné Toiles Les Goonies Épouville a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie